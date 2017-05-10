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Фоторепортажи

Красочный фейерверк озарил небо Владивостока

В приморской столице прошли празднования, посвященные 72-й годовщине Великой Победы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Во вторник, 9 мая, во Владивостоке состоялись массовые мероприятия, посвященные 72-й годовщине Великой Победы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Завершилось празднование концертной программой и ярким салютом. Перед представлением всех собравшихся с праздником поздравил и. о главы Владивостока Константин Межонов.

- Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Слишком дорогую цену мы заплатили – десятки миллионов жизней наших соотечественников, но они одержали Победу и подарили нам жизнь. Город Владивосток внес особый вклад в эту Победу. Именно здесь формировались морские бригады, которые уходили на Западный фронт, под Москву, где сломали «хребет» фашизму! Именно сюда была самая масштабная переброска наших войск с Запада страны, чтобы поставить точку во Второй мировой войне и сломать «хребет» японскому милитаризму. Мы гордимся, что носим на груди Георгиевские ленточки – это символ нашей Победы, мы гордимся, когда идем в «Бессмертном полку», мы гордимся лозунгом «Спасибо деду за Победу!», - сказал Константин Межонов.

После поздравления тысячи собравшихся жителей и гостей города прокричали «Спасибо деду за Победу», после чего небо Владивостока озарилось красочным фейерверком.

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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