В городе Находка Приморского края сотрудники линейного отдела полиции задержали пьяного молодого человека, матерившегося в общественном месте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. В ходе личного обыска у 22-летнего парня было обнаружено и изъято гашишное масло общим весом 2,75 грамма. В настоящее время в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Приморье поймали пьяного наркомана
Молодой человек матерился в общественном местеВладивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.
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