В Приморье поймали пьяного наркомана

Молодой человек матерился в общественном месте

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края сотрудники линейного отдела полиции задержали пьяного молодого человека, матерившегося в общественном месте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. В ходе личного обыска у 22-летнего парня было обнаружено и изъято гашишное масло общим весом 2,75 грамма. В настоящее время в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.