Один дом во Владивостоке останется без водоснажения сегодня, 10 мая

Сегодня, 10 мая, во Владивостоке один дом останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные отключения.
Время отключения: с 9.00 до 14.00.
Адреса:
Надибаидзе, 1
Сегодня, 10 мая, во Владивостоке один дом останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные отключения.
Время отключения: с 9.00 до 14.00.
Адреса:
Надибаидзе, 1
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