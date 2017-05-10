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Общество

Один дом во Владивостоке останется без водоснажения сегодня, 10 мая

Плановые отключения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 мая, во Владивостоке один дом останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные отключения.

Время отключения: с 9.00 до 14.00.

Адреса:

Надибаидзе, 1

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