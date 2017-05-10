Небольшой дождь пройдет в Приморье в среду, 10 мая

Во Владивостоке облачно, без осадков

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Сегодня,10 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +14...+27 °C.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +10...+12 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков . Ветер юго- западный умеренный со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +20...+22 °C.

В Находке облачно, возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 10 мая была тёплой. Максимальная температура воздуха +23,6 °С отмечалась в 2014 году. Минимальная температура воздуха в 1939 году составила +1,4 °С. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 46, туман — в 32 случаях, мокрый снег — в 1939, гроза — в 1990 году. Наибольшее количество осадков за сутки (23 мм) выпало в 2001 году. Штормовой ветер (27 м/с) регистрировался в 1995 году.