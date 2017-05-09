Во Владивостоке состоялся международный заплыв, посвящённый Дню Победы

По окончании соревнований всем участникам были вручены грамоты

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

8 мая в 13.00 во Владивостоке на акватории Спортивной гавани состоялся массовый заплыв в холодной воде, посвященный Дню Победы, сообщает РИА VladNews.

В морском состязании, организованном Спортивным комитетом ТОФ и Федерацией зимнего плавания России, приняли участие более 200 человек из числа военнослужащих флота, членов их семей, граждан Китайской Народной Республики, ветеранов ТОФ и спортивной общественности города Владивостока. Длина дистанции составила от 500 до 1000 метров в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов.

В заплыве смог принять участие любой желающий. Безопасность во время соревнований обеспечивали судейскими, тренерскими и спасательными катерами.

Проведение подобных мероприятий ориентировано, в первую очередь на популяризацию здорового образа жизни, на повышение уровня физического воспитания молодежи, укрепление всесторонних связей между городскими и краевыми спортивными обществами.

Подобные массовые заплывы начали проводиться во Владивостоке краснофлотцами перед Великой Отечественной войной. Тогда в конце 30-х, начале 40-х, на водной станции флота в них принимали участие военные моряки, обладатели значков ГТО и жены командного состава.

По окончании заплыва всем участникам были вручены грамоты, а победителям призы и кубки.