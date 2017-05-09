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Общество

Парад Победы прошел во Владивостоке

Посмотреть на это масштабное событие пришли десятки тысяч жителей и гостей Владивостока
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Сегодня во Владивостоке проходят мероприятия в честь 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Празднование 9 Мая по традиции началось с парада войск и боевой техники Владивостокского гарнизона по главной улице города – Светланской.

Перед парадом собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне и память всех ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня, минутой молчания.

«За свободу своей земли боролся весь наш многонациональный народ – все вместе несли тяжелейшую ношу войны и все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества, освободили от нацистов народы Европы и мира. Война навсегда останется священным подвигом нашего народа, – обратился к присутствующим командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц. – Воины России, потомки поколений-победителей достойно и уверенно продолжают традиции фронтовиков и сегодня».

Первыми в строю прошла рота барабанщиков, состоящая из воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища. В параде приняли участие офицеры и моряки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

В парадном строю прошли курсанты Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского, подразделения УМВД России по Приморскому краю, подразделения Главного управления МЧС России по Приморскому краю, курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Традиционно в параде прошла колонна участников Владивостокского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Впервые в строю парада прошлись юные воспитанники военно-патриотических клубов приморской столицы. Завершили парад войск курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова.

В составе механизированной колонны прошли различные единицы техники. Среди них зенитно-ракетные комплексы «Оса» и «С-300», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», береговые ракетные установки «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», различные боевые орудия и другая техника.

Посмотреть на это масштабное событие пришли десятки тысяч жителей и гостей Владивостока – маленькие дети, школьники, студенты, взрослые, представители старшего поколения, и, конечно, ветераны.

Практически у каждого пришедшего сегодня на праздничный Парад Победы в семье есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Мой прадед Олег Бойко служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. Фашисты называли моряков-тихоокеанцев, которые воевали в Великой Отечественной войне, «черная смерть». Родители мне рассказывали, что он выполнял опасные и ответственные задания, – рассказала зритель парада Александра Ермоленко. – Горжусь прадедушкой. Рассказываю о нем своим детям. Пришла с ними сегодня на парад, чтобы они знали историю своей страны».

Всего в параде приняли участие 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники.

Сразу после прохождения военного парада и техники на улицу Светланскую вступил «Бессмертный полк» – многотысячное шествие горожан с портретами родственников-фронтовиков, которые не дожили до нынешней праздничной даты.

Затем в Адмиральском сквере началось праздничное мероприятие для ветеранов. 

Источник: vlc.ru

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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