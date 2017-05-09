Полицейские в Находке навестили участников войны и вдов ветеранов в День Победы

Представительницы старшего поколения поблагодарили гостей за внимание

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Хранить память об участниках Великой Отечественной войны, павших воинах, исполнивших свой долг перед Родиной, отстоявших её свободу и победивших фашизм – святая обязанность каждого россиянина.

В День Победы врио начальника полиции Александр Мещеряков совместно с председателем Совета ветеранов отдела МВД России по городу Находке Александром Екимковым с подарками и цветами посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны Надежду Егоровну Панькову и вдов ветеранов органов внутренних дел - участников Великой Отечественной войны Валентину Ивановну Гусеву, Анну Петровну Данилову, Екатерину Ивановну Ковбас, Антонину Алексеевну Шацкову. Полицейские выразили им признательность за Победу, мирное небо, пожелали здоровья и хорошего настроения.

В свою очередь представительницы старшего поколения поблагодарили гостей за внимание, поделились своими воспоминаниями, отметив, что память о военных буднях, героизме их близких очень важна для них.

9 мая сотрудники полиции и члены Совета ветеранов отдела МВД позаботились о том, чтобы фронтовики и их вдовы смогли посетить торжественный митинг, который проходит в Находке у Мемориала Победы, и праздничные мероприятия.