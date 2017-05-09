В Хабаровске более 600 машин выстроились в виде ордена Отечественной войны

Из автомобилей выложили цифру 9

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

На парковке в Хабаровске более шестисот автомобилей приняли участие во флешмобе, посвященном предстоящему Дню Победы: они выстроились в форме ордена Отечественной войны. Видео набирает популярность в YouTube.

В ночи машины с зажженными фарами составили советский орден Отечественной войны. Получилось изображение серпа и молота в центре пятиконечной звезды. Рядом также из автомобилей выложили цифру 9. Видео снято при помощи квадрокоптера.

За время войны орденом Отечественной войны были награждены 1 276 000 человек, в том числе около 350 000 — орденом I степени.