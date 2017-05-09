Ученые рассказали, как апельсины спасут человечество от стрессов

Сегодня наука подтвердила лечебную практику древних цивилизаций

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Специалисты пришли к выводу, что эфирное масло, полученное от обычного апельсина, хорошо снимает стресс.

Ученые отмечают, что целебные качества апельсина применялись еще в глубокой древности. Сегодня наука подтвердила лечебную практику древних цивилизаций.

По словам историков медицины, апельсиновое масло раньше использовалось в качестве средства для снятия стресса и усталости. Кроме того, апельсин способен придать человеку сил и бодрость духа на целый день.

Ученые советуют добавлять апельсиновое масло в ванну или использовать во время массажа. Оно способно улучшить кровообращение, а также помогает избавиться от целлюлита.