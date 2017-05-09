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Медицинский прорыв: новейшие разработки будут протестированы в Арктике

Препарату предстоит пройти апробацию
Фото: Сергей Никитский Фото: Сергей Никитский
Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Ещё в феврале 2017 года был представлен уникальный российский препарат, замедляющий старение клеток. Сейчас активно продолжаются его испытания.

Недавно стало известно, что ранее разработанный универсальный гель для заживления ран планируется испытать в сложнейших климатических условиях Арктики. Сообщается, что сама разработка уже прошла несколько этапов фармакологических испытаний, в ходе которых была выявлена как полная безопасность применения препарата человеком, так и его терапевтический эффект.

Вдобавок специальную мазь заживления ран включили в аптечку для всех участников экспедиции на Северный полюс. Медицинскому препарату предстоит пройти апробацию в новых сложнейших условиях.

Напомним, речь идет об уникальном средстве, замедляющем старение клеток. Последнее научное тестирование показало, что клетка прожила на 15% больше времени. Исследователи предполагают, что изобретение приблизило человечество к лечению старения. Данный препарат может быть использован в качестве антисептического средства. Он способствует регенерации кожи, полностью подходит людям не только с физическими травмами, но и тем, кто пострадал от высокой температуры или длительного пребывания на морозе.

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