Как Владивосток отмечает День Победы?

Приморье за здоровый образ жизни

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 мая, в честь 72-1 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов для ветеранов, жителей и гостей Владивостока организовали концертную программу, а также множество локальных площадок, среди которых любой желающий может проверить и уровень своей физической подготовки, сообщает РИА VladNews.

Так, с 12 до 14 часов в сквере им. Суханова прошла акция «Рекорд Победы», где участники мероприятия разделились на группы и поэтапно выполняли отжимания от земли, а организаторы мероприятия проводили промежуточные подсчеты отжиманий.

Стоит отметить, что акция привлекла больше детей Владивостока, которые с удовольствием решили продемонстрировать свою физическую подготовку.

Количество отжиманий на каждого отдельного участника акции не регламентируется и зависит от степени физической подготовки человека.

По окончании акции участники получили георгиевские ленточки, а также благодарность за участие в акции с указанием количества отжиманий, которые смог сделать участник.