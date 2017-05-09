Приморье празднует День Великой Победы

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 мая, вся Россия отмечает 72-ю годовщину Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945-х годов. Во Владивостоке праздник начался с Праздничного парад, в котором приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих, а также около 50 единиц военной техники, сообщает РИА VladNews.



Ещё с самого утра жители и гости города заранее собрались для того, чтобы посмотреть праздничный Парад, выразить благодарность ветеранам Отечественной войны, а также почтить память тех, кто не вернулся домой с фронта.



Праздничный парад завершился шествием "Бессмертного полка", численность которого, по сравнению с прошлым годом, увеличилась. "Такого ещё не было, чтобы столько людей приняло участие в акции. Сколько же людей погибло. Действительно, нет ни одной семьи, которую бы не затронула война",- говорили зрители, которые наблюдали за акцией.



С криками "Ура!", "Спасибо" "Бессмертный полк" прошел по Центральной площади города. И даже после окончания Парада Победы можно было наблюдать, как люди с гордостью, гуляя по Владивостоку, несли таблички с изображениями своих героев.



Акция "Бессмертный полк" проходит во всех муниципалитетах Приморья с 2012 года.



Во Владивостоке сегодня также пройдет праздничный концерт в честь Дня Великой Победы.А в 22.00 будет праздничный салют.