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Происшествия

Тибетский мастиф погиб при падении с 20 этажа дома во Владивостоке

Выдвигаются несколько версий происшествия
Фото: Gorodv.com Фото: Gorodv.com
Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Гибель породистого пса зафиксировала камера наружного наблюдения в микрорайоне Владивостока Снеговая падь. Автор видео разметил его в Инстаграме. Тибетский мастиф падает с высоты 20 этажа и разбивается насмерть, сообщает РИА  VladNеws со ссылкой на Gorodv.

Остается неизвестным, скинул ли кто-то собаку или она выпала сама. Разметивший жуткие кадры в сети утверждает, что пса сбросили намеренно. «Хозяйка отмалчивается, говорит, что была на работе. Ее соседка утверждает, что собака сама спрыгнула с балкона», — пишет он.

Однако в комментариях знакомые с ситуацией люди сообщают, что собака выпала случайно. Якобы дверь на балкон открыло сквозняком и оставшийся без присмотра пес залез на хранившиеся там коробки и сорвался вниз. Также сообщается, что мастифа взяли из приюта на передержку и долго лечили от демодекоза. И что вскоре он должен был обрести новый дом.

Выдвигаются и другие версии. «Такое бывает когда животные смертельно больны, они сами себя убивают» — предполагают в комментариях.

Тибетские мастифы — редкая и дорогая порода, отличающаяся умом и силой.

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