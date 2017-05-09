Учителя выставляют счета за ЕГЭ

Педагогов буквально заставляют работать

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Школьные педагоги, которым не платят за работу во время ЕГЭ или за его организацию, вот-вот начнут отказываться от участия в проведении госэкзамена. Что заставляет учителей идти на такой шаг, выяснял корреспондент «Мир Новостей».

С начала эксперимента по введению ЕГЭ в 2001 году и до 2012 года расходы по оплате труда учителей во время государственной итоговой аттестации брал на себя федеральный центр. В конце декабре 2012-го в статью 47 закона «Об образовании в РФ» добавили п. 9, согласно которому денежная компенсация участвующим в проведении ЕГЭ педагогическим работникам должна выплачиваться из бюджетов субъектов РФ. Тут-то все и началось...

Регионы в положениях о компенсации за работу во время ЕГЭ сами определяют размер выплат для каждой группы специалистов ЕГЭ - экспертов (проверяют ответы школьников), технических специалистов (настраивают видеонаблюдение и компьютеры) и организаторов (дежурят в школе и аудитории).

Некоторые субъекты РФ так и не разродились такими положениями, а суммы, которые готовы платить учителям отдельные регионы, вызывают смех. Например, в Адыгее организатору платят 40 руб/час, а в Алтайском крае - 60 руб/день.

Вот московские расценки поражают своей щедростью. В столице эксперт получает 400, организатор - 300, а техспециалист - 200 руб/час. В лидерах и Архангельская область: в зависимости от статуса эксперту платят от 272 до 408 руб/час, организатору - от 200 до 400 руб/день. В Астраханской области эксперт получает 173,5 руб/час, организатор в аудитории - от 578,4 до 795,3 руб/день, а организатор вне аудитории - 433,8 руб/день.

Разброс компенсаций в регионах велик. Так, в Ямало-Ненецком АО за одну проверенную работу положено 194-291 руб., а в Алтайском крае - 30 руб.

Иногда регионы хитрят. В Санкт-Петербурге, Новосибирской области и других субъектах вместо денег дают учителям отгулы. Где-то выплачивают премии или обещают их, потом забывая выплатить.

Учителей буквально заставляют работать во время ЕГЭ, убеждают в том, что это их прямая обязанность и она не предполагает вознаграждения, так как является составной частью учебного процесса. Педагоги, не зная своих прав, доверчиво соглашаются с этим доводом, а зря.

«ЕГЭ проводится внешними инстанциями - Рособрнадзором совместно с органами управления образованием субъектов РФ. Учитель работает на экзамене в дополнение, а не вместо своей обычной работы, - пояснил «МН» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. - Работа на ЕГЭ является переводом с должности «учитель» в организации «школа» на должность «организатор» в организации «пункт проведения экзамена - ППЭ», поэтому директор должен взять письменное согласие у учителя на перевод на другую работу. Об этом говорит Трудовой кодекс».

«Тема неоплаты труда учителям во время ЕГЭ возникает регулярно, - констатирует депутат Госдумы Олег Смолин. - В очередной раз мы отправили по этому поводу депутатский запрос на имя министра образования Ольги Васильевой, напомнив ей, что ЕГЭ - мероприятие централизованное, школа отдана в полное ведение регионов, а бюджеты 75 из них устроены так, что являются должниками. Нужны единые правила для всей страны, и желательно, чтобы федеральный бюджет как минимум софинансировал проведение ЕГЭ».

По мнению профсоюза «Учитель», федеральный центр фактически самоустранился от контроля за тем, как регионы выполняют требования п. 9 ст. 47 закона «Об образовании в РФ», поэтому независимые эксперты решили сами изучить этот вопрос, а депутат Госдумы Олег Шеин параллельно направил в 37 региональных прокуратур запросы с просьбой дать оценку исполнению федерального закона.

В результате собранных сведений нарисовалась следующая картина. У 70 субъектов РФ есть положения об оплате работы учителей во время ЕГЭ, но только 20 из них оплачивают работу всех специалистов ЕГЭ.

В 11 регионах положения вовсе отсутствуют, что официально признала прокуратура (Смоленская, Томская и Кировская области, Республика Дагестан, Республика Саха и др.), еще четыре региона сообщили о существовании положения, однако найти их не удалось.

Сегодня система так хитро устроена, что учителя, возмущенные неисполнением закона региональными чиновниками от образования, даже не могут предъявить претензии к Мин-обрнауки: вопрос компенсаций - компетенция местных властей, а они зачастую игнорируют требования педагогов.

Учитель информатики Михаил Тиличеев из Красноярского края во время ЕГЭ в 2016 году выполнял обязанности технического специалиста. Для подготовки компьютеров к проведению ЕГЭ он потратил более 60 часов, и настраивать технику ему приходилось до ночи. Эта работа не была связана с его расписанием и должна была оплачиваться отдельно. На курсах по обучению организаторов и техспециалистов по ЕГЭ учитель поинтересовался, будет ли доплата за нагрузку, и получил отрицательный ответ.

Сегодня красноярские учителя требуют привести положение края по компенсации труда педагогов во время ЕГЭ в соответствие закону: написали письма в областной минобр, прокуратуру, Роспотребнадзор. «Если не добьемся изменений, - говорят сибиряки, - откажемся участвовать в ЕГЭ».

Люди, далекие от школы, спросят: «А почему бы учителю не поработать на выпускных экзаменах, коли он учитель?»

Председатель дзержинской (Нижегородская область) ячейки профсоюза «Учитель», преподаватель истории Андрей Рудой отвечает категорическим «нет» на такие заявления: «ЕГЭ - мероприятие не школьного, а федерального уровня. Статусы учителя и организатора пункта проведения экзамена разделены. Это раньше учитель-предметник принимал устные/письменные экзамены по своей дисциплине, сегодня он даже права не имеет сопровождать детей на экзамен по своему предмету. Работая на ЕГЭ, педагог присутствует не на своем рабочем месте и подвергается риску преследования и штрафов, а дополнительная ответственность должна оплачиваться. Время работы по организации и проведению экзамена зачастую превышает рабочее время в родной школе».

Рудой рассказал, что в конце марта директора разных школ Дзержинска начали издавать приказы о внесении изменений в должностные инструкции учителей. Суть изменений - организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ отныне обязанность педагога. «Я испытал гордость за свою школу. Многие мои коллеги отказались подписывать ознакомление с приказом».

Сейчас чиновники Нижегородской области срочно разрабатывают положение по оплате труда педагогов во время ЕГЭ, но пока официально цифры не озвучены. Члены дзержинского профсоюза предупреждают: «Если условия оплаты работы на ЕГЭ нас устроят - будем работать, не устроят - откажемся».

«Учителя начали выражать свое недовольство еще в 2013 году. Уже тогда мы подняли эту проблему перед Рособрнадзором. Тот обещал разобраться в ней, но до сих пор она не решена. Заставить регион-аутсайдер принять положение об оплате работы на ЕГЭ нелегко, даже если в дело вмешивается прокуратура, - поделился с журналистами в пресс-центре информагентства «НСН» Всеволод Луховицкий. - С каждым годом требования к подготовке и работе в аудиториях во время ЕГЭ ужесточаются. Проверяющие в аудиториях все время находятся под прицелом видеокамер, зачастую им в течение четырех часов не позволено выходить даже в туалет и за водой, при этом в случае выявленных нарушений на экзамене следует серьезное наказание, вплоть до увольнения, и при этом работа выполняется фактически за спасибо. Учителя готовы массово отказываться от участия в проведении ЕГЭ. Такие заявления сегодня все чаще поступают к нам в профсоюз».

...До начала экзаменов в 2017 году осталось совсем чуть-чуть, и есть опасения, что из-за инертности бюрократической машины все региональные власти не успеют до конца мая принять соответствующие закону об образовании положения об оплате труда педагогов. В этом случае у тысяч учителей будет два варианта: как и раньше, работать бесплатно или отказаться от работы.