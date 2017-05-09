Страна восходящего солнца поставила перед собой цель

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Японские газовики успешно протестировали технологию добычи природного газа из гидрата метана. Как заявили в Gas and Metals National Corporation (Jogmec), буровикам удалось добиться устойчивого выхода газа из скважины, пробуренной на шельфе тихоокеанского побережья Японии.

Напомним, Страна восходящего солнца поставила перед собой цель снизить зависимость от газового импорта. В это связи государственное Агентство по природным ресурсам и энергетике (Agency for Natural Resources and Energy — ANRE) запустило широкомасштабную программу тестирования новой технологии добычи «голубого топлива».

Идея Японии заключается в том, чтобы добывать газ из огромных залежей гидрата метана, расположенных длинной полосой вдоль шельфа от полуострова Ацуми (восточная часть острова Хонсю) до полуострова Симабара (южная часть острова Кюсю). Научные исследования по данному вопросу ведутся в стране еще с 2001 года.

Японские газовики успешно протестировали технологию добычи природного газа из гидрата метана. Как заявили в Gas and Metals National Corporation (Jogmec), буровикам удалось добиться устойчивого выхода газа из скважины, пробуренной на шельфе тихоокеанского побережья Японии.

Напомним, Страна восходящего солнца поставила перед собой цель снизить зависимость от газового импорта. В это связи государственное Агентство по природным ресурсам и энергетике (Agency for Natural Resources and Energy — ANRE) запустило широкомасштабную программу тестирования новой технологии добычи «голубого топлива».

Идея Японии заключается в том, чтобы добывать газ из огромных залежей гидрата метана, расположенных длинной полосой вдоль шельфа от полуострова Ацуми (восточная часть острова Хонсю) до полуострова Симабара (южная часть острова Кюсю). Научные исследования по данному вопросу ведутся в стране еще с 2001 года.