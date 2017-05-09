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Опрос: россияне признают заслуги Сталина в годы войны

Почти 60% россиян считают День Победы народным праздником
Фото: 1952w.blogspot.ru Фото: 1952w.blogspot.ru
Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

В канун Дня Победы Фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди жителей России. В ходе него социологи постарались выяснить, как наши современники относятся к самому празднику, исторической роли СССР во Второй мировой войне, и к Иосифу Сталину.

Так, немногим более 50% опрошенных положительно оценили руководство Сталина в сложные годы войны. Треть респондентов уверены, что у Иосифа Виссарионовича были как удачные решение, так и провальные. Только 8% россиян отрицательно относятся к деятельности генералиссимуса. Кроме того, 55% опрошенных считают, что роль Сталина историками оценивается верно. А 69% уверены, что роль СССР во Второй мировой войне в современной истории оценивается верно. По сравнению с 2010 годом, количество положительных отзывов увеличилось на 10%.

Оказалось, что у 87% опрошенных родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. Почти 60% россиян считают День Победы народным праздником, 35% - государственным, а остальные – семейным. 79% опрошенных заявили, что обязательно примут участие в праздновании.

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