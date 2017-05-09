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Ученые изобрели водку, не вызывающую похмелье

Напиток имеет полезные свойства
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Корейским ученым удалось создать водку, которая не вызывает похмелья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Для государства, где жители являются самыми пьющими во всей Азии, создание водки не вызывающей похмелье, является актуальным вопросом. Этот напиток уже поступил на рынки страны под весьма необычным названием «O2 Lin». Для достижения необходимого результата корейские специалисты химически соединили водку и насыщенный кислород. По заявлению исследователей, такое соджу (корейская водка) не должно вызвать никакого похмелья.

Кроме того, исходя из рекламы этого напитка, он помогает усилить мозговую деятельность, добавляет человеку энергии, а кожа приобретает упругость и здоровый внешний вид. Когда ученые провели испытания, чтобы узнать о воздействие этой водки на человеческий организм, они заключили вывод, что данный напиток не только спасет от похмельного состояния, но и даст возможность протрезветь за рекордное время без провалов в памяти.

«Эта водка несет в себе полезные свойства для организма человека, как и кислородные коктейли», - заявляют авторы разработки.

Напомним, сейчас Южная Корея считается самым пьющим государством в Азии, поэтому в стране жители отчаянно борются с так называемым «зеленым змеем». Появление новой беспохмельной водки явно не является помощником в этом противостоянии.

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