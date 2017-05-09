Россияне задолжали по ипотеке более 4,5 трлн рублей

За первый квартал текущего года банки выдали более 178 тыс. ипотечных кредитов

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

По данным Центробанка России, задолженность россиян по ипотеке по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10,9% и составила 4,544 трлн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



На 1 апреля 2014 года объем задолженности составил 4,544 трлн рублей, однако ЦБ отмечает сокращение задолженности в валюте. Стоит заметить, что доля валютных кредитов на жилье на сегодня составляет 1,3%.



Кроме прочего, по итогам первого квартала 2017 года, сократилась ставка по ипотеке.



В частности, сейчас долгосрочный кредит на жилье можно получить по ставке 11,8% что на 0,67% меньше, чем в минувшем году.



Добавим, что всего за первый квартал текущего года банки выдали более 178 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых превысила 321 млрд рублей. Средняя сумма займа составляет 1,8 млн рублей.