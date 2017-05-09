На Дальнем Востоке за сутки сгорело около 128 гектаров леса‍

К утру было потушено 5 пожаров

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

Десять лесных пожаров за минувшие дни были зарегистрированы в Дальневосточном федеральном округе, сообщается в понедельник на сайте Федерального агентства лесного хозяйства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе было зафиксировано 10 очагов на площади 128 га», - говорится в сообщении.



Из них: четыре пожара полыхали на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия) на площади 99 га; шесть были зафиксированы в Приморском крае на площади 29 га (пять на землях лесного фонда на площади 19 га, один на землях обороны и безопасности на площади 10 га).



За последние сутки в регионе огнем пройдено свыше 1,7 тысячи гектаров, произошло еще девять новых возгораний.



К утру 8 мая удалось потушить пять пожаров ДФО, продолжают гореть еще пять: три в Якутии и два в Приморском крае.



Добавим, что с начала пожароопасного периода этого года в ДФО возникло 675 лесных пожаров на площади 102,6 тысячи гектаров. За аналогичный период в 2016 году в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 581, однако, они были зарегистрированы на большей площади — 303,5 тысячи гектаров.