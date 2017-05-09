Как проходила генеральная репетиция парада Победы в Москве

Фоторепортаж приморского астронома Филиппа Романова

Владивосток, вторник, 09 мая , РИА Vladnews.

7 мая в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, сообщает РИА VladNews.

Приморский астроном-любитель Филипп Романов наблюдал за репетицией с Софийской набережной.

Филиппу удалось заснять выход пеших колонн, выезд военной техники - с Красной площади, и пролёт авиации над Красной площадью - напротив Васильевского Спуска, с Софийской набережной. В ясную погоду собралось довольно много местных жителей, которые решили понаблюдать за чёткими и слаженными действиями военных на противоположном берегу Москвы реки и безукоризненным пролётом авиации.

- Неожиданностью для меня стало то, что звук от выстрелов орудий - во время начала ген. репетиции Парада Победы - был намного громче, чем я слышал ранее, смотря Парады Победы - в иные годы - по телевидению. Дело в том, что орудия находились в непосредственной близости от Москвы-реки, у стен Кремля, поэтому, скорее всего, на Красной площади звук был слышен уже приглушённее. Отмечу, что данная - заключительная - репетиция Парада Победы прошла - зрительно - на высоком уровне организации, что создавало впечатление, будто это и не репетиция вовсе, а именно сам Парад Победы, - поделился Филипп. - Добавлю, что, став очевидцем (увидев своими глазами, а не только по телевизору): прохождения стройных рядов разноплановых пеших военных колонн, выезда разнообразной мощной боевой техники, маневров вертолётов и самолётов, испытал огромнейшее чувство патриотизма и гордости за свою страну - Россию. Пользуясь случаем, поздравляю ветеранов-земляков с Днём Победы, тем более, что оба моих прадеда, похороненных в Приморском крае, были ветеранами (воевали, были награждены орденами и медалями, были ранены, но встретили Победу в 1945 году) Великой Отечественной и Советско-японской войн: Романов Никандр Ильич и Варкин Алексей Макарович.