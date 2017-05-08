Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в Японии

Акция проходит во многих странах

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

На территории посольства РФ в Токио проходит акция «Бессмертный полк». В мероприятии, которое проводится в Японии впервые, принимают участие десятки россиян, проживающих в этой стране, а также сотрудники российской дипмиссии и их семьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как отметил посол РФ в Японии Евгений Афанасьев, акция «Бессмертный полк» по всему миру вывела миллионы людей на улицы. Он также поблагодарил всех ее участников.

В ходе подготовки к акции на открытой странице в Facebook был создан фотоальбом, в который любой желающий мог поместить фото своих родственников, внесших вклад в общую победу.

По словам регионального координатора акции «Бессмертный полк» Татьяны Романовой, в прошлом году стало известно, что у россиян, проживающих в Японии, есть желание поучаствовать в этой акции.

Напомним, что общественное мероприятие «Бессмертный полк» - это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция проводится, как в России, так и в других странах.