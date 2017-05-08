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Парфюм выдает возраст женщины, - ученые

Мужчины раскрыли секрет женщин
Фото: excelland.com Фото: excelland.com
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Японские и американские ученые в ходе исследования выяснили, что женский возраст раскрывает парфюм, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты провели исследование, которое показало, что мужчины в возрасте от 20 до 60 лет могут определить возраст женщины по аромату ее парфюма. Так, представительницам женского пола эксперты предложили парфюмы с ароматами трав, фруктов, ванили, роз и лаванды. Большинство представителей сильного пола заявили, что фруктовые ароматы выбирают молодые девушки, а насыщенные цветочные — женщины постарше.

По словам ученых, в коже женщины происходит распад жирных кислот, который происходит с возрастом. Именно по этой причине дамы стараются наносить больше парфюма, и отдают предпочтение ярким терпким ароматам.

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