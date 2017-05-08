Четыре лесных пожара потушены в Приморье

Еще действует два возгорания

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано четыре лесных пожара в Лазовском, Ольгинском и Надеждинском районах на площади более 30 гектаров, их тушили 25 человек, задействовано 10 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время в крае действует два лесных пожара на площади около 18 гектаров. В тушении возгораний принимают участие более 20 человек и восемь единиц техники.

Отметим, что с начала года было зарегистрировано 358 лесных пожара.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.