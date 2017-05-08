Туристка из России погибла в Турции

Проводится расследование

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Российская парашютистка Анастасия Захарова разбилась в Турции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что 26-летняя девушка прыгнула с горы Бабадаг, расположенной в окрестностях турецкого города Фетхие. В ходе тренировочного полета стропы запутались, а запасной парашют не раскрылся.

Россиянка в море с высоты более 40 метров. Девушка была госпитализирована, однако медикам не удалось ее спасти.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуратура проводит расследование.