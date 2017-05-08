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Общество

Приехали на учиться, а двери университета заперты

Студенты ДВФУ не попали на учебу
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 мая, студенты ДВФУ не смогли попасть на учебу, сообщает РИА VladNews.

Для многих студентов сегодняшний день является учебным, однако попасть в учебные аудитории студенты ДВФУ не смогли. Приехав ранним утром на учебу, студенты оказались под закрытыми корпусами университета.

- Универ закрыт. Что-то, видимо, не договорились дирекция и охрана, - написали студенты у себя в социальных сетях.

По словам студентов, двери ДВФУ были закрыта всю первую пару, также многие преподаватели и вовсе сегодня отменили свои занятия.

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