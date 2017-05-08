В Приморье продолжаются происки пропавшего мужчины на реке

В настоящее время поиски не дали результатов

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски мужчины, 1984 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что 26 апреля 2017 года мужчина убыл по реке Васильковка Спасского района для охраны охотничьей заимки и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Самостоятельный поиск силами оперативной группы полиции и местных жителей результата не дал.

6 мая для оказания помощи в поисках прибыла группа спасателей в количестве 3 человек и 1 единицы техники.

Было осмотрено 25 км проселочной дороги до заимки. Поиск результата не дал, продолжение 07.05.2017 года. Спасатели остановились на ночь в охотничьей заимке.

Силы и средства: привлечено 9 человек и 4 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 ед. техники.