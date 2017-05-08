Приехали на учиться, а двери университета заперты 14:51, 08 мая Приехали на учиться, а двери университета заперты
В Приморье продолжаются происки пропавшего мужчины на реке 14:46, 08 мая В Приморье продолжаются происки пропавшего мужчины на реке
Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре 12:45, 08 мая Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 08 понедельник
15:02
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
15:02
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:51
Приехали на учиться, а двери университета заперты
14:46
В Приморье продолжаются происки пропавшего мужчины на реке
14:11
Объятия с котами опасны, - ученые
13:29
Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург Видео
12:45
Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре Эксклюзив
12:00
От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко Видео
11:32
Баня сгорела в Приморье
11:07
Приморье накрыли пылевые монгольские бури
10:18
Гороскоп на 8 мая
10:07
Найдена основная причина рождения недоношенных детей
09:29
Число участников шествия «Бессмертный полк» растет
09:15
У шоколада обнаружили невероятное свойство
08:13
Во Владивостоке без осадков, до +20 °C
07:54
Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
06:23
Ученые объяснили разницу между мужчинами и женщинами
05:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
04:04
Театр имени М.Горького порадует премьерами Фото
03:07
На приморском заводе «Звезда» упал многотонный кран Видео
02:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
00:56
Законопроект: осуществлять выдачу свидетельств о рождении и смерти в МФЦ
Май, 07 воскресенье
23:53
Подростки-вандалы закидали яйцами церковь
23:07
РПЦ поддерживает идею запрета работы крупных гипермаркетов по воскресеньям
22:50
ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию
22:04
Во владивостокской школе прошла операция «Перехват»
21:01
В России идет массовый набор космонавтов
20:04
Минвостокразвития собирается изменить закон о дальневосточных ТОР
19:03
Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами
18:29
В преддверии 9 мая приморским школьникам вручили первые в их жизни паспорта
18:06
В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции Фото
17:31
Во Владивостоке состоялся финал конкурса детей-чтецов «Спасибо за победу» Фото
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Приморье продолжаются происки пропавшего мужчины на реке

В настоящее время поиски не дали результатов
Фото: tvc.ru Фото: tvc.ru
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски мужчины, 1984 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что 26 апреля 2017 года мужчина убыл по реке Васильковка Спасского района для охраны охотничьей заимки и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Самостоятельный поиск силами оперативной группы полиции и местных жителей результата не дал.

6 мая для оказания помощи в поисках прибыла группа спасателей в количестве 3 человек и 1 единицы техники.

Было осмотрено 25 км проселочной дороги до заимки. Поиск результата не дал, продолжение 07.05.2017 года. Спасатели остановились на ночь в охотничьей заимке.

Силы и средства: привлечено 9 человек и 4 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 ед. техники.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Баня сгорела в Приморье
11:32, 08 мая 2017 Баня сгорела в Приморье

Обстоятельства устанавливаются

В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
02:16, 08 мая 2017 В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц

В сфере оборота продуктов питания обнаружено 91 нарушение

Подростки-вандалы закидали яйцами церковь
23:53, 07 мая 2017 Подростки-вандалы закидали яйцами церковь

Инцидент произошел в Коми

Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами
19:03, 07 мая 2017 Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами

Под угрозой лишиться своего "крузака"

В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции
18:06, 07 мая 2017 В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции

Впереди - длительное разбирательство

Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом
17:01, 07 мая 2017 Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом

В киоске на улице Адмирала Кузнецова

Угонщик-золушка наломал дров в Приморье
16:02, 07 мая 2017 Угонщик-золушка наломал дров в Приморье

На месте совершенного с забором ДТП мужчина потерял кроссовок - но от служебной собаки скрылся