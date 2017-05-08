Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре

Изменить себя за один год

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», направленный на пропаганду здорового образа жизни и спорта, сообщает РИА VladNews.

В проекте принимает участие и корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева, которая сегодня расскажет, чем полезна растяжка, а также о подготовке к лету.

"До лета осталось меньше месяца, а это значит, уже пора задуматься о пляжах, а также о том, как мы, девочки, будем выглядеть в новеньких купальниках.

Сегодня я расскажу о том, как я готовлюсь к лету, а также поговорим немного о растяжке.

За окном уже давно плюсовые температуры, а с приближением лета кушать хочется все меньше. Как мы помним, что правильное питание – это 5-6 приемов пищи в день, нарушив это правило один раз, мы начинаем нарушать его постоянно. Заставить себя поесть в жару – сложно, но можно. Не забываем, что не нужно в себя «впихивать» большое количество еды, достаточно есть мало, но часто. Тем более пора задуматься и о красивом теле, которое можно продемонстрировать на пляже. А перед тренировками, как известно, нам нужны силы. Поэтому не расслабляемся и придерживаемся правил полезного питания, ведь именно ваш организм скажет вам за это спасибо.

С наступлением весны много людей выходят на пробежки, если внимательно понаблюдать за ними, то можно увидеть, что свой бег они завершают растяжкой. Сейчас многие зададут вопрос: «А зачем?». На самом деле, те, кто занимается в спортзалах с тренером, знают ответ на этот вопрос. Все дело в том, что во время выполнения каких-либо упражнений наши мышцы находятся в постоянном напряжении. Поэтому если для их расслабления и следует их растянуть.

Итак, сегодня я поделюсь с вами некоторыми упражнениями на растяжку.

Следует начать с разогрева мышц. Для этого достаточно сделать 3 подхода по 20 приседаний. После чего вытягивает поочередно ноги вперед и тянем носок на себя, чтобы немного потянуть коленные суставы и мышцы за коленом.

Далее крутим подъем стопы в одну и другую стороны по 20 раз, а затем вращаем коленные чашечки влево и право по 20-30 раз. После чего медленно вращаем тазобедренным суставом влево и вправо по 10-15 раз.

Поставив ноги вместе, стараемся дотянуться руками до пола, не сгибая колен. Тянем ногу рукой назад, взявшись за подъем стопы, стараясь держать ногу как можно ровнее.

А вот теперь самое интересное: нужно сесть на пол раздвинув ноги максимально широко и придерживая ноги в коленях в прямом положении скручивать ноги поочередно вовнутрь в области суставной сумки вашего бедра. Иными словами, на уровне пояса, в месте, где нога соединяется с тазом, должно быть вращение ноги, как будто вы вкручиваете болт и раскручиваете его.

Затем нужно постараться опустить локти на пол и податься как можно дальше вперед. (Если локтями коснуться пола не получается, то можно положить на пол ладони и тянуться ими дальше вперед). Достигнув возможного предела, нужно просидеть в таком положении 30 секунд, считая вслух как можно медленнее.

После небольшого отдыха нужно маховыми движениями покидать ноги вверх и в стороны по 10-15 раз.

Свой результат нужно записать, а уже в следующий раз постараться его улучшить.

Нет ничего невозможного. Главное – преодолеть лень".

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.