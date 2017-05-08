Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре 12:45, 08 мая Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре (Эксклюзив)
От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко 12:00, 08 мая От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко (Видео)
Баня сгорела в Приморье 11:32, 08 мая Баня сгорела в Приморье
Новостная лента
Май, 08 понедельник
13:31
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
13:31
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
13:29
Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург Видео
12:45
Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре Эксклюзив
12:00
От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко Видео
11:32
Баня сгорела в Приморье
11:07
Приморье накрыли пылевые монгольские бури
10:18
Гороскоп на 8 мая
10:07
Найдена основная причина рождения недоношенных детей
09:29
Число участников шествия «Бессмертный полк» растет
09:15
У шоколада обнаружили невероятное свойство
08:13
Во Владивостоке без осадков, до +20 °C
07:54
Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
06:23
Ученые объяснили разницу между мужчинами и женщинами
05:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
04:04
Театр имени М.Горького порадует премьерами Фото
03:07
На приморском заводе «Звезда» упал многотонный кран Видео
02:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
00:56
Законопроект: осуществлять выдачу свидетельств о рождении и смерти в МФЦ
Май, 07 воскресенье
23:53
Подростки-вандалы закидали яйцами церковь
23:07
РПЦ поддерживает идею запрета работы крупных гипермаркетов по воскресеньям
22:50
ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию
22:04
Во владивостокской школе прошла операция «Перехват»
21:01
В России идет массовый набор космонавтов
20:04
Минвостокразвития собирается изменить закон о дальневосточных ТОР
19:03
Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами
18:29
В преддверии 9 мая приморским школьникам вручили первые в их жизни паспорта
18:06
В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции Фото
17:31
Во Владивостоке состоялся финал конкурса детей-чтецов «Спасибо за победу» Фото
17:01
Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом
16:27
Приморцы стали реже травиться алкоголем и наркотиками
16:02
Угонщик-золушка наломал дров в Приморье Фото
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре

Изменить себя за один год
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», направленный на пропаганду здорового образа жизни и спорта, сообщает РИА VladNews.

В проекте принимает участие и корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева, которая сегодня расскажет, чем полезна растяжка, а также о подготовке к лету.

"До лета осталось меньше месяца, а это значит, уже пора задуматься о пляжах, а также о том, как мы, девочки, будем выглядеть в новеньких купальниках.

Сегодня я расскажу о том, как я готовлюсь к лету, а также поговорим немного о растяжке.

За окном уже давно плюсовые температуры, а с приближением лета кушать хочется все меньше. Как мы помним, что правильное питание – это 5-6 приемов пищи в день, нарушив это правило один раз, мы начинаем нарушать его постоянно. Заставить себя поесть в жару – сложно, но можно. Не забываем, что не нужно в себя «впихивать» большое количество еды, достаточно есть мало, но часто. Тем более пора задуматься и о красивом теле, которое можно продемонстрировать на пляже. А перед тренировками, как известно, нам нужны силы. Поэтому не расслабляемся и придерживаемся правил полезного питания, ведь именно ваш организм скажет вам за это спасибо.

С наступлением весны много людей выходят на пробежки, если внимательно понаблюдать за ними, то можно увидеть, что свой бег они завершают растяжкой. Сейчас многие зададут вопрос: «А зачем?». На самом деле, те, кто занимается в спортзалах с тренером, знают ответ на этот вопрос. Все дело в том, что во время выполнения каких-либо упражнений наши мышцы находятся в постоянном напряжении. Поэтому если для их расслабления и следует их растянуть.

Итак, сегодня я поделюсь с вами некоторыми упражнениями на растяжку.

Следует начать с разогрева мышц. Для этого достаточно сделать 3 подхода по 20 приседаний. После чего вытягивает поочередно ноги вперед и тянем носок на себя, чтобы немного потянуть коленные суставы и мышцы за коленом.

Далее крутим подъем стопы в одну и другую стороны по 20 раз, а затем вращаем коленные чашечки влево и право по 20-30 раз. После чего медленно вращаем тазобедренным суставом влево и вправо по 10-15 раз.

Поставив ноги вместе, стараемся дотянуться руками до пола, не сгибая колен. Тянем ногу рукой назад, взявшись за подъем стопы, стараясь держать ногу как можно ровнее.

А вот теперь самое интересное: нужно сесть на пол раздвинув ноги максимально широко и придерживая ноги в коленях в прямом положении скручивать ноги поочередно вовнутрь в области суставной сумки вашего бедра. Иными словами, на уровне пояса, в месте, где нога соединяется с тазом, должно быть вращение ноги, как будто вы вкручиваете болт и раскручиваете его.

Затем нужно постараться опустить локти на пол и податься как можно дальше вперед. (Если локтями коснуться пола не получается, то можно положить на пол ладони и тянуться ими дальше вперед). Достигнув возможного предела, нужно просидеть в таком положении 30 секунд, считая вслух как можно медленнее.

После небольшого отдыха нужно маховыми движениями покидать ноги вверх и в стороны по 10-15 раз.

Свой результат нужно записать, а уже в следующий раз постараться его улучшить.

Нет ничего невозможного. Главное – преодолеть лень".

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Найдена основная причина рождения недоношенных детей
10:07, 08 мая 2017 Найдена основная причина рождения недоношенных детей

Теперь ученые задумались о создании теста для беременных на определение такого риска

У шоколада обнаружили невероятное свойство
09:15, 08 мая 2017 У шоколада обнаружили невероятное свойство

Антивозрастной эффект сладости поразил ученых

Ученые объяснили разницу между мужчинами и женщинами
06:23, 08 мая 2017 Ученые объяснили разницу между мужчинами и женщинами

Дело оказалось в 6,5 тысячах генов

Стала известна новая опасность смартфонов для малышей
08:24, 07 мая 2017 Стала известна новая опасность смартфонов для малышей

Ученые оценили развитие 900 детей в возрасте 6 месяцев - 2 лет

Стало известно о новых полезных свойствах вина
06:08, 07 мая 2017 Стало известно о новых полезных свойствах вина

Оно спасает нервные клетки от смерти

Студенты-первокурсники ДВФУ разработали протез руки нового типа
16:44, 05 мая 2017 Студенты-первокурсники ДВФУ разработали протез руки нового типа

От своих аналогов он выгодно отличается ценой

Ученые узнали, как должен выглядеть идеальный завтрак
15:59, 05 мая 2017 Ученые узнали, как должен выглядеть идеальный завтрак

Специалисты провели исследование