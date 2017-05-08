Объятия с котами опасны, - ученые

Животные передают опасные заболевания

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что объятия с четвероногими любимцами могут быть опасны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

В ходе исследования специалисты выяснили, что, царапая, кошки могут заразить человека бактериями Бартонелла - кошачья лихорадка. Риск такого развития событий очень велик в последние годы. Сообщается, что последствия данного заболевания довольно опасны и могут привезти к опухоли мозга или вызвать проблемы с сердцем, которые незамедлительно приведут к летальному исходу. Типичными симптомами являются лихорадка, воспаление лимфоузлов, усталость – и все это оказалось куда более серьезным, чем предполагали исследователи.

По словам специалистов, болезнь распространяется быстрее, чем они предполагали.

Отмечается, что переносчиками данных бактерий могут выступать блохи, которые могут при объятиях попасть на лицо человека. Причиной заражения также может стать укус или царапина. Главными разносчиками являются маленькие котята, чей организм еще не выработал иммунитет к различным заболеваниям. Домашние кошки меньше подвержены риску стать носителями бактерий, чем уличные, поэтому по возможности не стоит трогать бродячих животных.