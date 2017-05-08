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Общество

Приморье накрыли пылевые монгольские бури

Грязевые дожди прошли в некоторых районах края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

В минувшие сутки многие приморцы были в шоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Жители Уссурийска утром обнаружили на своих машинах и окнах черно-рыжие разводы.

Как рассказали очевидцы, накануне город накрыло пыльное облако.

- Облако двигалось со стороны Китая, вечером пошел дождь, а на утро обнаружили на автомобилях разводы, - рассказала жительница Уссурийска.

Ранее сообщалось, что Китай накрыла гигантская пылевая буря из Монголии. В итоге Уссурийск также оказался во власти стихии.

По словам местных жителей, из разных районов города можно увидеть пылевую дымку. Поэтому подобные дожди еще могут пройти в крае. Стоит отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась и в городе Фокино.

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