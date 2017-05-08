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Общество

Во Владивостоке без осадков, до +20 °C

В крае возможен небольшой дождь
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер ночью северозападный до сильного, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью -4...+10 °C. Днем +8...+23 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, вечером южный, ночью до сильного, днем умеренный . Температура воздуха ночью +7 ...+9 °C, днем +18...+20 °C.

В Уссурийске переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков . Ветер северо-западный сильный, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем +21...+23 °C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный сильный, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 °C, днем +19...+21°C.

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