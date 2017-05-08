8 канал продолжает серию сюжетов памяти от первого лица. Каждый день наши корреспонденты встречаются с ветеранами, детьми и узниками Великой Отечественной войны, которые делятся с нами СВОИМИ воспоминаниями о тех страшных днях. Сегодня свою историю расскажет Павел Евстафьевич Евстратенко, участник боевых действий, который дошел до Восточной Пруссии. Павел Евстафьевич осуществлял очень важную функцию во время боя: он обеспечивал бойцов и командоров связью. За заслуги у ветерана много медалей и орденов, а буквально вчера на стене дома, где он живет, установили табличку в знак уважения к его подвигам. Сегодня Павлу Евстафьевичу 93 года, у него большая семья, сегодня он рассказывает о своих подвигах внукам и даже правнукам.
От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко
Сюжеты памятиВладивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.
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