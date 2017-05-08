Инвалиды со всего Приморья встретились на соревнованиях по плаванию. Турнир приурочили к международному дню борьбы за права людей с ограниченными возможностями. Многим спортсменам пришлось буквально прыгнуть выше головы, чтобы преодолеть дистанцию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Международный день борьбы за права инвалидов отметили во Владивостоке
Доказать свою значимостьВладивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.
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