Международный день борьбы за права инвалидов отметили во Владивостоке

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Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Инвалиды со всего Приморья встретились на соревнованиях по плаванию. Турнир приурочили к международному дню борьбы за права людей с ограниченными возможностями. Многим спортсменам пришлось буквально прыгнуть выше головы, чтобы преодолеть дистанцию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.