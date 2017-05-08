Приморские полицейские отправились на Кавказ 17:33, 08 мая Приморские полицейские отправились на Кавказ
Серьезное ДТП произошло в Приморье 17:08, 08 мая Серьезное ДТП произошло в Приморье
9 мая во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта в центре Владивостока 15:12, 08 мая 9 мая во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта в центре Владивостока
Новостная лента
Май, 08 понедельник
18:04
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
18:04
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:33
Приморские полицейские отправились на Кавказ
17:09
Международный день борьбы за права инвалидов отметили во Владивостоке Видео
17:08
Серьезное ДТП произошло в Приморье
16:29
В праздничный день владивостокцев ожидает теплая погода
15:48
За «кадром»: радио Владивостока открывают лица Видео
15:12
9 мая во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта в центре Владивостока
14:51
Приехали учиться, а двери университета заперты
14:46
В Приморье продолжаются происки пропавшего мужчины на реке
14:11
Объятия с котами опасны, - ученые
13:29
Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург Видео
12:45
Дневник девушки: Подготовка к лету в самом разгаре Эксклюзив
12:00
От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко Видео
11:32
Баня сгорела в Приморье
11:07
Приморье накрыли пылевые монгольские бури
10:18
Гороскоп на 8 мая
10:07
Найдена основная причина рождения недоношенных детей
09:29
Число участников шествия «Бессмертный полк» растет
09:15
У шоколада обнаружили невероятное свойство
08:13
Во Владивостоке без осадков, до +20 °C
07:54
Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
06:23
Ученые объяснили разницу между мужчинами и женщинами
05:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
04:04
Театр имени М.Горького порадует премьерами Фото
03:07
На приморском заводе «Звезда» упал многотонный кран Видео
02:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
00:56
Законопроект: осуществлять выдачу свидетельств о рождении и смерти в МФЦ
Май, 07 воскресенье
23:53
Подростки-вандалы закидали яйцами церковь
23:07
РПЦ поддерживает идею запрета работы крупных гипермаркетов по воскресеньям
22:50
ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию
22:04
Во владивостокской школе прошла операция «Перехват»
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
8 канал

Международный день борьбы за права инвалидов отметили во Владивостоке

Доказать свою значимость
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Инвалиды со всего Приморья встретились на соревнованиях по плаванию. Турнир приурочили к международному дню борьбы за права людей с ограниченными возможностями. Многим спортсменам пришлось буквально прыгнуть выше головы, чтобы преодолеть дистанцию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
За «кадром»: радио Владивостока открывают лица
15:48, 08 мая 2017 За «кадром»: радио Владивостока открывают лица

День радио

Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург
13:29, 08 мая 2017 Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург

Акция проходит уже третий год

От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко
12:00, 08 мая 2017 От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко

Сюжеты памяти

Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин
16:28, 06 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин

Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войну

Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко
12:08, 06 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко

Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войну

Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком
08:39, 06 мая 2017 Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком

Боевая техника на ходу

Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока
22:36, 05 мая 2017 Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока

Поздравление в жестах