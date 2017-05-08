«ВиБиСи» и Лемма – легендарные радиостанции Владивостока. Более 20-ти лет на волнах 101.7 и 102.7 FM жители Приморья слушают любимые песни, шоу, рубрики, программы и, конечно, новости. Вместе с ведущими утренних шоу «Первая пара» и «Женская сборная» радиослушатели начинают каждый рабочий день, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
За «кадром»: радио Владивостока открывают лица
День радиоВладивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.
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