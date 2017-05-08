За «кадром»: радио Владивостока открывают лица

День радио

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

«ВиБиСи» и Лемма – легендарные радиостанции Владивостока. Более 20-ти лет на волнах 101.7 и 102.7 FM жители Приморья слушают любимые песни, шоу, рубрики, программы и, конечно, новости. Вместе с ведущими утренних шоу «Первая пара» и «Женская сборная» радиослушатели начинают каждый рабочий день, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.