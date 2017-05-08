У Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» заступила на первое дежурство «Вахта памяти». Акцию, посвященную победе в Великой Отечественной, у мемориального комплекса боевой славы ТОФ проводят уже третий год. Владивосток, по традиции, на вахту заступает первым. А дальше подключится и вся страна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург
Акция проходит уже третий годВладивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.
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