Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург

Акция проходит уже третий год

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

У Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» заступила на первое дежурство «Вахта памяти». Акцию, посвященную победе в Великой Отечественной, у мемориального комплекса боевой славы ТОФ проводят уже третий год. Владивосток, по традиции, на вахту заступает первым. А дальше подключится и вся страна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.