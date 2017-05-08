Найдена основная причина рождения недоношенных детей

Теперь ученые задумались о создании теста для беременных на определение такого риска

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Ученые из Соединенных Штатов Америки выявили ключевую причину, провоцирующую преждевременные роды — чаще всего недоношенные дети рождаются у женщин, обладающих генетическими особенностями, влияющими на рост кровеносной системы плаценты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Недостаточно развитая кровеносная сеть плаценты, подпитывающая ребенка, созревающего в материнской утробе, провоцирует преждевременные роды. Последние представляют собой крайне опасное явление, которое в современном мире фиксируется все чаще — пишет dailymail.co.uk.

Сотрудники Калифорнийского университета, сконцентрировавшиеся на определении причин проблемы, уверены, что все дело в генетическом факторе.

"Мы проанализировали большое количество данных и можем с уверенностью утверждать, что преждевременные роды чаще всего провоцируются неразвитой кровеносной системой плаценты. А она, в свою очередь, имеет генетические корни", — рассказывают исследователи.

По словам ученых, открытие позволяет разработать тест, при помощи которого можно будет выявлять склонность конкретной женщины к рождению недоношенного ребенка. Такой тест, как верят ученые, положительно повлияет на ситуацию с родами раньше положенного срока — предупрежден, значит вооружен.