У шоколада обнаружили невероятное свойство

Антивозрастной эффект сладости поразил ученых

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Ко всем уже известным полезным свойствам черного шоколада добавилось еще одно — он, как удалось выяснить ученым из Соединенных Штатов Америки, обладает антивозрастным эффектом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Мы провели целую серию экспериментов на лабораторных грызунах, чтобы доказать омолаживающие свойства черного шоколада. Как и ожидалось, все наши предположения подтвердились — шоколад действительно может бороться со старением, благодаря, в частности, мощным антиоксидантам в его составе", — рассказывают авторы исследования, ученые из Калифорнии.

Опыты ученых показывают, что систематическое употребление черного шоколада самым заметным образом снижает окислительный стресс — не последний в процессе старения фактор.

"Мы кормили подопытных лабораторных мышей веществом под названием эпикатехин — это флавоноид, которым богат шоколад. Он действительно может способствовать снижению окислительного стресса — наблюдения за тестовыми животными полностью подтвердили это", — заключают ученые.

Черный шоколад, кстати, является в целом полезным для здоровья продуктом. Если, конечно, употреблять его в меру.