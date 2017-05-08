Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных

Сейчас это просто право судов

Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает внести в законодательство изменения, обязывающие суд освобождать из-под стражи тяжелобольных заключенных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Москалькова отметила, что "сегодня это право суда - освободить тяжелобольного, а не обязанность".

"Я предлагаю изменить закон и право суда освобождать заменить на обязанность суда освобождать, если есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание", - сказала Москалькова.

Уполномоченная по правам человека в РФ подготовила доклад, в котором отмечается, что "суд освобождает меньше половины тяжелобольных, и люди умирают в тюрьме, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными".