Во Владивостоке без осадков, до +20 °C 08:13, 08 мая Во Владивостоке без осадков, до +20 °C
Владивосток останется без горячей воды 05:13, 08 мая Владивосток останется без горячей воды (Эксклюзив)
ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию 22:50, 07 мая ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию
Новостная лента
Май, 08 понедельник
08:58
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
08:58
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
08:58
В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера
08:13
Во Владивостоке без осадков, до +20 °C
07:54
Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
06:23
Ученые объяснили разницу между мужчинами и женщинами
05:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
04:04
Театр имени М.Горького порадует премьерами Фото
03:07
На приморском заводе «Звезда» упал многотонный кран Видео
02:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
00:56
Законопроект: осуществлять выдачу свидетельств о рождении и смерти в МФЦ
Май, 07 воскресенье
23:53
Подростки-вандалы закидали яйцами церковь
23:07
РПЦ поддерживает идею запрета работы крупных гипермаркетов по воскресеньям
22:50
ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию
22:04
Во владивостокской школе прошла операция «Перехват»
21:01
В России идет массовый набор космонавтов
20:04
Минвостокразвития собирается изменить закон о дальневосточных ТОР
19:03
Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами
18:29
В преддверии 9 мая приморским школьникам вручили первые в их жизни паспорта
18:06
В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции Фото
17:31
Во Владивостоке состоялся финал конкурса детей-чтецов «Спасибо за победу» Фото
17:01
Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом
16:27
Приморцы стали реже травиться алкоголем и наркотиками
16:02
Угонщик-золушка наломал дров в Приморье Фото
15:31
9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто Адреса
15:01
Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
14:27
Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы
14:02
В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов Фото
13:42
Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье Фото
13:29
Стивен Хокинг: Через 100 лет человечество может погибнуть
12:57
Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов
12:24
Во Владивостоке прошел праздничный концерт в честь Дня Победы Фото
11:26
Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Россия

Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных

Сейчас это просто право судов
Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает внести в законодательство изменения, обязывающие суд освобождать из-под стражи тяжелобольных заключенных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Москалькова отметила, что "сегодня это право суда - освободить тяжелобольного, а не обязанность".

"Я предлагаю изменить закон и право суда освобождать заменить на обязанность суда освобождать, если есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание", - сказала Москалькова.

Уполномоченная по правам человека в РФ подготовила доклад, в котором отмечается, что "суд освобождает меньше половины тяжелобольных, и люди умирают в тюрьме, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными".

comments powered by Disqus
Похожие новости
В России идет массовый набор космонавтов
21:01, 07 мая 2017 В России идет массовый набор космонавтов

Получено 200 заявок

Еще четыре страны продлили антироссийские санкции
05:04, 07 мая 2017 Еще четыре страны продлили антироссийские санкции

Норвегия, Албания, Украина и Черногория

Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России
04:22, 07 мая 2017 Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России

А также ужесточить условия получения пенсии

Viber, WhatsApp и Telegram угрожает тотальная блокировка на территории РФ
15:31, 05 мая 2017 Viber, WhatsApp и Telegram угрожает тотальная блокировка на территории РФ

Идут переговоры

Когда в России в 2017 году повысят зарплаты медикам
01:02, 05 мая 2017 Когда в России в 2017 году повысят зарплаты медикам

Последние новости

Когда и где появится связь в стандарте 5G
10:17, 04 мая 2017 Когда и где появится связь в стандарте 5G

Российские операторы уже начали тестирование

Ради парадов 9 мая в РФ ограничат работу аэропортов
09:52, 04 мая 2017 Ради парадов 9 мая в РФ ограничат работу аэропортов

Расписание