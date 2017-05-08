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Общество

Законопроект: осуществлять выдачу свидетельств о рождении и смерти в МФЦ

Остальные полномочия останутся за ЗАГСами
Фото: BeLive.ru Фото: BeLive.ru
Владивосток, понедельник, 08 мая , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении в Думу законопроекта, дающего регионам право наделять многофункциональные центры (МФЦ) правом выдавать свидетельства о рождении и смерти и регистрировать соответствующие акты гражданского состояния, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии с законопроектом за МФЦ будут закреплены функции по: составлению записей актов гражданского состояния, выдаче свидетельств о рождении и свидетельств о смерти; передаче в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для государственной регистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

"При этом предусматривается, что органы записи актов гражданского состояния сохранят свои функции", - отметили в правительстве. Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния.

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