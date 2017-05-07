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Спорт

ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию

Счет матча 10:1
Фото: vigornews.ru Фото: vigornews.ru
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 мая, на льду встретились сборная России и Италии, сообщает РИА VladNews.

Российская сборная открыла счет на 10-й минуте матча. Шайбу в ворота соперников забросил Сергей Адронов. Спустя 9 минут в воротах Италии оказалась уже вторая шайба, автором которой стал Евгений Додонов.

Во втором периоде на 4-ой минуте наши соперники забили ответную шайбу, которая стала первой и последней в сегодняшнем матче в воротах России.

Матч завершился со счетом 10:1 в пользу России. Лучшим игроком стал Артемий Панарин, которому удалось забросить сегодня в ворота противников две шайбы.

Отметим, что у российской сборной это уже вторая победа на чемпионате мира в этом годк. 5 мая Россия одержала победу в матче со Швецией со счетом 2:1.

Напомним, что завтра, 8 мая, Россия встретится со сборной Германии в 17:15 (время мск). 

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