ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию 22:50, 07 мая ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию
В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции 18:06, 07 мая В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции (Фото)
9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто 15:31, 07 мая 9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто (Адреса)
Новостная лента
Май, 08 понедельник
01:07
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
01:07
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
01:07
В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера
00:56
Законопроект: осуществлять выдачу свидетельств о рождении и смерти в МФЦ
Май, 07 воскресенье
23:53
Подростки-вандалы закидали яйцами церковь
23:07
РПЦ поддерживает идею запрета работы крупных гипермаркетов по воскресеньям
22:50
ЧМ по хоккею: Россия разгромила Италию
22:04
Во владивостокской школе прошла операция «Перехват»
21:01
В России идет массовый набор космонавтов
20:04
Минвостокразвития собирается изменить закон о дальневосточных ТОР
19:03
Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами
18:29
В преддверии 9 мая приморским школьникам вручили первые в их жизни паспорта
18:06
В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции Фото
17:31
Во Владивостоке состоялся финал конкурса детей-чтецов «Спасибо за победу» Фото
17:01
Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом
16:27
Приморцы стали реже травиться алкоголем и наркотиками
16:02
Угонщик-золушка наломал дров в Приморье Фото
15:31
9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто Адреса
15:01
Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
14:27
Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы
14:02
В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов Фото
13:42
Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье Фото
13:29
Стивен Хокинг: Через 100 лет человечество может погибнуть
12:57
Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов
12:24
Во Владивостоке прошел праздничный концерт в честь Дня Победы Фото
11:26
Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж
10:46
Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:41
В Приморье ожидаются дожди и грозы
10:26
Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального
09:46
Гороскоп на 7 мая
08:24
Стала известна новая опасность смартфонов для малышей
07:28
По улицам Владивостока пройдет "Бессмертный полк"
06:08
Стало известно о новых полезных свойствах вина
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Подростки-вандалы закидали яйцами церковь

Инцидент произошел в Коми
Фото: Wallplanet.ru Фото: Wallplanet.ru
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Двух подростков заподозрили в "обстреле" яйцами церкви в Сосногорском районе Коми, сообщает в субботу пресс-служба регионального МВД.

Установлено, что 16-летняя девушка и ее 14-летний приятель прогуливались вечером на улице и начали кидать яйца в местный храм, разбив часть оконных стекол.

"Действия юных правонарушителей заметил сторож и позвонил священнослужителю. Тот прибыл на место, задержал подростков и вызвал полицейских. В присутствии родителей несовершеннолетних правоохранители взяли показания у подростков и передали законным представителям", - говорится в сообщении.

Сосногорская полиция возбудила в отношении двух несовершеннолетних уголовное дело по статье "вандализм". В отношении подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Известно, что школьники на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.

Статья 214 УК РФ "Вандализм" предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной или социальной ненависти или вражды.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами
19:03, 07 мая 2017 Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами

Под угрозой лишиться своего "крузака"

В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции
18:06, 07 мая 2017 В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции

Впереди - длительное разбирательство

Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом
17:01, 07 мая 2017 Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом

В киоске на улице Адмирала Кузнецова

Угонщик-золушка наломал дров в Приморье
16:02, 07 мая 2017 Угонщик-золушка наломал дров в Приморье

На месте совершенного с забором ДТП мужчина потерял кроссовок - но от служебной собаки скрылся

Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
15:01, 07 мая 2017 Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки

Новых пожаров в крае не зарегистрировано

В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов
14:02, 07 мая 2017 В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов

Энергетики борются с последствиями стихии, но ветер сильно мешает

Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье
13:42, 07 мая 2017 Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье

Общественность теряется в догадках - что это?