В России идет массовый набор космонавтов

Получено 200 заявок

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина принял около 200 заявок от кандидатов в российский отряд космонавтов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Конкурс на соискание штатных должностей госкорпорация «Роскосмос» совместно с ЦПК объявили 14 марта 2017 года. По условиям отбора, кандидаты должны предоставить на рассмотрение заполненные анкеты, документы, удостоверяющие личность, копию трудовой книжки, справку об отсутствии судимости, разрешение на допуск к государственной тайне, результаты медицинского обследования. Как сообщили в пресс-службе Центра, сбор документов, в частности заключений медкомиссии, может занимать много времени, и нередко они подаются в последний месяц конкурса. К настоящему времени обработано порядка тридцати заявок.

Заявки принимаются до 14 июля 2017 года включительно. Результаты планируется объявить в декабре — согласно плану, к подготовке будут допущены от шести до восьми кандидатов. Новый конкурс стал семнадцатым по счету с 1960 года, последний массовый отбор проводился в 2012 году (в 2014 году в индивидуальном порядке в единый отряд был зачислен космонавт-испытатель Мухтар Аймаханов). Долгое время в штат ЦПК зачислялись преимущественно бывшие офицеры, например Военно-морского флота (ВМФ). С 2011 года в отряде увеличилось число бывших сотрудников коммерческих структур, в частности корпорации «Энергия».

Новому набору в единый отряд космонавтов предшествовало увольнение и отстранение по состоянию здоровья ряда действующих космонавтов. Так, 22 апреля об уходе из отряда по собственному желанию объявил Геннадий Падалка. По словам 58-летнего космонавта, поводом для решения послужил отказ руководства включить его в экипаж шестого орбитального полета, который позволил бы обновить рекорд по продолжительности полетов. 24 апреля стало известно об увольнении Сергея Волкова. 44-летний космонавт оставил отряд в феврале и впоследствии был назначен на должность ведущего специалиста отряда космонавтов ЦПК.

В случае отстранения остальных сотрудников состав отряда ограничится 27 космонавтами, 13 из которых не участвовали в космических миссиях. По словам начальника Центра Юрия Лончакова, в учреждении «не видят большой трагедии» в увольнении Падалки. «Мы готовимся принять новых кандидатов и рассчитываем, что они смогут перенять опыт тех космонавтов, которые работают в Центре», — заявил глава организации. Несмотря на то, что уход каждого космонавта является сложным решением, «пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению», и это направление поддерживается «Роскосмосом», добавил он.

Геннадий Падалка был зачислен в отряд в 1991 году, первый космический полет совершил спустя семь лет. В рамках пятого полета, который продлился с марта по сентябрь 2015 года, он превзошел рекорд Сергея Крикалева, находившегося на орбите 803 дня. Тогда же Падалка совместно с бортинженерами Михаилом Корниенко и Скоттом Келли впервые доставил на борт Международной космической станции (МКС) Знамя Победы. Всего космонавт совершил десять выходов в открытый космос и провел за бортом станции более 38 часов. Последнюю «прогулку» они вместе с Михаилом Корниенко записали на видеокамеру GoPro.