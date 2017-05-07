Во Владивостоке состоялся финал конкурса детей-чтецов «Спасибо за победу»

От газеты «Владивосток» и РИА VladNews

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

6 мая в библиотеке имени Горького во Владивостоке состоялся финал детского конкурса чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews «Спасибо за победу»: здесь прозвучали лучшие произведения из уст ребят 5-17 лет, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В этот же день газета «Владивосток» и РИА VladNews наградили участников.

Всего было 4 возрастных категории: 5-6 лет, 7-10, 11-13 и 14-17. Оценивали выступление на кастинге члены компетентного жюри в лице журналистов, а также преподавателей сценической речи. На итоговую оценку участников повлияли оригинальность выступления, безошибочное чтение, темп речи, качество исполнения и выбор репертуара.

Газета «Владивосток» и РИА VladNews благодарят всех участников! И с радостью поздравляют победителей!