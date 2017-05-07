В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции

Впереди - длительное разбирательство

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

В городе Арсеньев Приморского края произошло ДТП с участием автомобиля полиции, сообщает корреспондент РИА VladNews. Авария произошла в светлое время суток на практически пустом регулируемом перекрестке. Теперь гражданский участник аварии ищет свидетелей с видеорегистраторами, для обеспечения доказательной базы по делу.

Впереди - длительное разбирательство по поводу того, кто же нарушил Правила дорожного движения в данном случае. Каждая из сторон настаивает, что следовала нормам ПДД.

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