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Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом

В киоске на улице Адмирала Кузнецова
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полицейские и Роспотребнадзор "накрыли" нелегальную лавочку гостя города, приехавшего из СНГ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Установлено, что гражданин Мамедов Ф.Ш.О. не только вел незаконную предпринимательскую деятельность в киоске на улице Адмирала Юмашева, но и продавал там из-под полы спирт (медицинский антисептический раствор «Этанол», концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%) Изъято 18 флаконов запрещенного товара.

Кроме того, в ходе рейдов выявляют торговые точки, в которых осуществляется безлицензионная торговля алкогольной продукцией. Последняя из обнаруженных таких точек - в селе Сосновка Спасского района: здесь в продаже находилось вино полусладкое «Портлейн 72» в отсутствие лицензии на розничную реализацию алкогольной продукцией. Изъято 13 бутылок.

Всего за период со 2 по 5 мая 2017 года специалистами Управления совместно с полицейскими края было охвачено рейдовыми проверками 35 объектов розничной торговли, в результате обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 1,8 литра.

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