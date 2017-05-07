Угонщик-золушка наломал дров в Приморье 16:02, 07 мая Угонщик-золушка наломал дров в Приморье (Фото)
9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто 15:31, 07 мая 9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто (Адреса)
Глава Владивостока поздравил ветеранов и горожан с Днем Победы 14:27, 07 мая Глава Владивостока поздравил ветеранов и горожан с Днем Победы
Новостная лента
Май, 07 воскресенье
16:22
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
16:22
В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера
16:02
Угонщик-золушка наломал дров в Приморье Фото
15:31
9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто Адреса
15:01
Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
14:27
Глава Владивостока поздравил ветеранов и горожан с Днем Победы
14:02
В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов Фото
13:42
Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье Фото
13:29
Стивен Хокинг: Через 100 лет человечество может погибнуть
12:57
Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов
12:24
Во Владивостоке прошел праздничный концерт в честь Дня Победы Фото
11:26
Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж
10:46
Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:41
В Приморье ожидаются дожди и грозы
10:26
Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального
09:46
Гороскоп на 7 мая
08:24
Стала известна новая опасность смартфонов для малышей
07:28
По улицам Владивостока пройдет "Бессмертный полк"
06:08
Стало известно о новых полезных свойствах вина
05:04
Еще четыре страны продлили антироссийские санкции
04:22
Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России
03:41
Людей призвали срочно переходить на поедание насекомых
02:16
Полнолуние в мае 2017 года: ритуалы для привлечения денег
00:52
Контроль США над портами в Приморье равнозначен объявлению войны, - СовФед
Май, 06 суббота
23:31
Дмитрий Медведев: ДФО получит еще 50 миллиардов на развитие ТОРов
22:04
В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов
21:04
Владивостокский фуникулер 9 мая будет работать до 23 часов
20:02
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
19:02
Во Владивостоке выявят сильнейших спортсменов в гребле на байдарках и каноэ
18:44
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
18:00
Во Владивостоке почтили память героев-тихоокеанцев Фото
17:41
Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Угонщик-золушка наломал дров в Приморье

На месте совершенного с забором ДТП мужчина потерял кроссовок - но от служебной собаки скрылся
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Угонщик, которому, по всей видимости, не дают покоя лавры сказочной Золушки, появился в Приморье: мужчина угнал автомобиль, стал удирать от патруля ДПС на угнанном транспортном средстве, разнес забор и двор одного из домов (машину в ДТП сильно покорежило) - а сам, потеряв на месте аварии кроссовок, убежал, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Инцидент произошел около 03:30 в ночь на воскресенье в селе Новоникольск. Необходимо отметить, что только из-за опорного столба забора авто свернуло немного в сторону - иначе ТС влетело бы прямо в окно дома, в котором спала семья с детьми. Потерпевших разбудил грохот и скрежет металла. Однако когда они выскочили из дома, возмутитель спокойствия уже убегал. Хозяевам осталось только подсчитать ущерб: снесен участок забора, задеты угол дома и машина домовладельца.

Служебная собака начала идти по следу, но в итоге его потеряла в огородах.

Сейчас правоохранители ищут владельца угнанного "золушкой" авто. Самого угонщика, по непроверенным данным, видели "гоняющим" на угнанном мопеде.

"счас поймают настучат по тыкве волшебной палочкой", "Жесть! Не знаешь то ли плакать, то ли смеяться" отмечают подписчики блогера Марка Чернослива.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
15:01, 07 мая 2017 Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки

Новых пожаров в крае не зарегистрировано

В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов
14:02, 07 мая 2017 В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов

Энергетики борются с последствиями стихии, но ветер сильно мешает

Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье
13:42, 07 мая 2017 Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье

Общественность теряется в догадках - что это?

Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов
12:57, 07 мая 2017 Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов

То уехали недалеко, то еще что-то пошло не так...

В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера
11:49, 07 мая 2017 В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера

Работают специалисты

Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж
11:26, 07 мая 2017 Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж

Причины возгорания устанавливаются

В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов
22:04, 06 мая 2017 В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов

Факт вскрылся в ходе внеплановой проверки