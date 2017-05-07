Угонщик-золушка наломал дров в Приморье

На месте совершенного с забором ДТП мужчина потерял кроссовок - но от служебной собаки скрылся

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Угонщик, которому, по всей видимости, не дают покоя лавры сказочной Золушки, появился в Приморье: мужчина угнал автомобиль, стал удирать от патруля ДПС на угнанном транспортном средстве, разнес забор и двор одного из домов (машину в ДТП сильно покорежило) - а сам, потеряв на месте аварии кроссовок, убежал, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел около 03:30 в ночь на воскресенье в селе Новоникольск. Необходимо отметить, что только из-за опорного столба забора авто свернуло немного в сторону - иначе ТС влетело бы прямо в окно дома, в котором спала семья с детьми. Потерпевших разбудил грохот и скрежет металла. Однако когда они выскочили из дома, возмутитель спокойствия уже убегал. Хозяевам осталось только подсчитать ущерб: снесен участок забора, задеты угол дома и машина домовладельца.

Служебная собака начала идти по следу, но в итоге его потеряла в огородах.

Сейчас правоохранители ищут владельца угнанного "золушкой" авто. Самого угонщика, по непроверенным данным, видели "гоняющим" на угнанном мопеде.

"счас поймают настучат по тыкве волшебной палочкой", "Жесть! Не знаешь то ли плакать, то ли смеяться" отмечают подписчики блогера Марка Чернослива.