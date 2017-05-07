Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки

Новых пожаров в крае не зарегистрировано

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в пяти муниципалитетах на площади в 106 гектаров, их тушили почти 60 человек, задействовано 14 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в крае действует один лесной пожар в Лазовском районе на площади около 15 гектаров.

«Данный природный пожар уже локализован, в его тушении принимают участие 14 человек и четыре единицы техники», – уточнили в ведомстве.

Всего с начала 2017 года было зарегистрировано 352 лесных пожара. Кроме этого, пожарные подразделения 39 раз выезжали на тушения палов травы. За нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафовано 273 человека, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.

Специалисты отмечают, что за сутки новых лесных пожаров на территории Приморья не возникло.

«На период выходных дней краевые спасательные подразделения работают в режиме повышенной готовности, усилены меры противопожарной профилактики, увеличено число контрольно-патрульных групп, состоящих из сотрудников пожарной, лесной охраны, правоохранительных органов. Все эти меры позволили не допустить возникновения новых природных пожаров и практически потушить действующие. Более 90% всех лесных пожаров ликвидировались в течение первых суток – это довольно высокий показатель эффективности тушения природных возгораний», – подчеркнул вице губернатор края Евгений Вишняков.

Отметим, в воскресенье, 7 мая, в южной половине Приморья сохраняется 4 высокий класс пожарной опасности леса.

Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим.