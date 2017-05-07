В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов

14 аварийных бригад устраняют аварии, возникшие из-за сильного ветра, на электрических сетях в городах и районах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, сейчас ремонтные работы ведутся в девяти муниципалитетах.
«Основные причины отключений – перехлёст и обрывы проводов из-за сильного ветра. Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействовано 14 аварийных бригад, более 20 единиц техники», – пояснили в ведомстве.
Восстановить подачу света специалисты планируют в течение дня.
В департаменте отметили, что сохраняющийся сильный ветер осложняет работу энергетиков.
Необходимо отметить, что сильный ветер, разгулявшийся в Приморье, не только обрывает провода и срывает крыши, но и сносит с места автомобили:
Фото: 7 мая, Уссурийск