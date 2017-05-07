Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье

Общественность теряется в догадках - что это?

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

В Приморье замечены первые "жаркие" люди, которые уже разгуливают в летних "прикидах". Например, накануне на центральной площади Уссурийска на скейтбордах катались двое подростков - в одних шортах и обуви, сообщает РИА VladNews. Впрочем, ребят (видео - по ссылке) в том же самом виде видели и в центре города днем. Необходимо отметить, что из-за холодного ветра, сносившего местами крыши и заборы, погоду в регионе 6 мая назвать теплой было сложно.

Мнения о причинах летнего вида этих подростков у подписчиков Марка Чернослива разошлись. Впрочем, некоторые из них сошлись на предположении, что происходившее снималось кем-то из знакомых ребят на видео - для получения лайков в интернете.

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