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Стивен Хокинг: Через 100 лет человечество может погибнуть

Слишком многое против человеческого рода
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Известный ученый-физик Стивен Хокинг считает, что через 100 лет человечество может погибнуть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Свое мнение касательно судьбы человеческой цивилизации Хокинг озвучил в документальном фильме «Стивен Хокинг: Экспедиция Новой Земли». Этот фильм будет показан на телеканале ВВС. 

По словам ученого, через 100 лет угроза для жизни на нашей планете существенно вырастет. Он указал на то, что угрожать человечеству будут генетически модифицированные вирусы. Также возрастет опасность ядерной войны. Кроме того, Хокинг включил в список угроз жизни астероиды, перенаселение и эпидемии. Исходит угроза также и от искусственного интеллекта, над которым сейчас столь активно работают ученые из разных стран мира. Хокинг считает, что новейшие технологии могут сделать человечество беспомощным, а значит обречённым на гибель по законам эволюции. 

Ранее Хокинг говорил о том, что уже сейчас человечеству следует начать подыскивать планету, подходящую для колонизации. И готовиться к переселению необходимо уже сейчас. Ученый также считает, что разумные инопланетяне существуют. Он предупреждает, что их уровень науки в разы превышает знания, которыми располагает человечество. И встреча с ними также несет угрозу людям. Он сравнил встречу инопланетян с людьми со встречей Колумба с индейцами.

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