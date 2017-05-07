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Общество

Во владивостокской школе прошла операция «Перехват»

Дети попробовали свои силы в роли инспекторов ДПС
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

В одной из школ Владивостока прошла игра «Светофор», в рамках которой ребята продемонстрировали свои знания ПДД и показали свою физическую форму в эстафете «Перехват», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

В общешкольной игре по правилам дорожного движения «Дорожный лабиринт» приняли участие школьники 1-7 классов средней школы №69 города. Такая игра в этом образовательном учреждении проводится впервые. Однако подготовка всех команд говорит о том, что вопросами обучения детей правилам поведения на улице и в транспорте в школе уделяется большое внимание.

Игра проходила по 6 станциям: «Школа дорожных наук», где ученики смогли побеседовать с инспекторами ДПС города и ответить на вопросы. За каждый правильный ответ насчитывался балл. Следующий этап - «Автопатруль сообщает»; здесь команды сочиняли стихотворения на тему дорожного движения. Не менее интересным оказался этап «Дорожный знак». Также школьникам предстояло ответить на 15 вопросов по ПДД в видео-викторине «Опасный перекресток». А вот «Перехват» вызвал особый интерес детей, здесь они смогли применить атрибуты инспекторов ДПС и показать свою физическую силу в эстафете.

Победителями игры в младшей возрастной категории (начальная школа) стали: «Пешеходики» 1А класс, «Светофорики» 1Б класс, «Светофоры» 4А класс, «Зебра» 1В класс, «Автобум» 2А класс. В возрастной категории 5-7 классов стали команды: «Светофор» 6А класс и «Жезл» 6Б класс.

Всем участникам игры представители ГАИ города вручили дипломы и грамоты.

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